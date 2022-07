Ruben Amorim e José Mourinho protagonizaram vários momentos de conversa nos bancos de suplentes durante o jogo de preparação entre o Sporting e a Roma, disputado esta noite no estádio do Algarve.



Numa das ocasiões, o técnico dos leões foi «apanhado» pela transmissão televisiva a dizer a um jogador o que o treinador dos giallorossi havia dito. «Ele está a dizer que jogas muito c******.»



A quem se estaria a referir Mourinho? Com quem estaria Amorim a falar? Veja o vídeo: