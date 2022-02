Ruben Amorim, treinador do Sporting não espera facilidades no jogo deste sábado diante do Marítimo, equipa à qual reconhece um grande crescimento desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico.

«É uma equipa muito mais confiante desde que chegou o novo treinador, e com uma identidade muito mais vincada. É uma equipa mais ofensiva não altera tanto a identidade consoante os adversários. Espero equipa mais confiante, sem grande responsabilidade e a querer resultado diferente», começou por dizer na conferência de antevisão ao jogo.

«O Marítimo não tem grande responsabilidade, enquanto nós temos de ganhar e jogar bem, que é o que nos compete. Não podemos deixar o terceiro aproximar-se e queremos chegar ao primeiro», acrescentou, antes de admitir que a margem de erro é cada vez menor.

«Quanto menos jogos faltam para o final do campeonato, mais difícil se torna emendar erros. O Marítimo na Madeira é sempre um adversário complicado e vem num momento favorável, apesar da derrota na última jornada», defende.