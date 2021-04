Ruben Amorim recusa o papel de melhor treinador da Liga, apesar do primeiro lugar do Sporting. O jovem técnico diz que ainda é «muito inexperiente», tem contado com a ajuda de todos os que estão à sua volta e também referiu a «tal estrelinha» que o também tem projetado. A verdade é que os leões, com seis pontos de vantagem, podem ser campeões na penúltima jornada, em pleno Estádio da Luz.

«De forma alguma. Tenho um grupo muito forte e muito unido, tenho uma equipa técnica que me ajuda muito e depois tenho a tal estrelinha que me ajudou em certos resultados. O passado já não conta, quero é ser melhor treinador no futuro, ganhar mais jogos. O que passou, passou. Sou bastante inexperiente ainda, tenho muita coisa para melhorar. Não me sinto o melhor, sou mais um que tenta ser melhor todos os dias», comentou.

A verdade é que o Sporting é líder do campeonato, com seis pontos de vantagem, a cinco jornadas do final. Olhando para o calendário, os leões podem ser campeões na penúltima jornada, em pleno Estádio da Luz. «Não, para já não falamos no título, falamos no que me dá prazer, que é ganhar jogos, ver os meus jogadores felizes, e ver os meus jogadores a crescer. Esse é o nosso foco. Essa questão não faz sentido, não falamos em título, mas queremos ganhar o jogo. No fim fazemos as contas, seja onde for, tem sempre um sabor igual», comentou.

Muitos antigos jogadores têm manifestado o seu apoio à equipa, num apoio crescente que também é visível nas redes sociais. «É notório, as pessoas falam na rua, existe pressão, muita ansiedade dos sportinguistas. Nós, como estrutura, temos de levar o carinho deles, mas saber que isto muda consoante os resultados. O que é carinho hoje, amanhã pode ser outra coisa. Está tudo ligado. O principal foco deve ser o que temos de fazer, ganhar ao Nacional. Obviamente que o apoio dos adeptos é importante, toda esta dinâmica que se criou à volta da equipa é importante, dá força, mas temos nos abstrair um pouco disso, temos de ser frios, sabendo que vamos defrontar uma equipa que nos pode ganhar», destacou.

Os leões passaram por um período difícil, perderem parte da vantagem sobre os adversários, mas o treinador não está preocupado. «Sim , tivemos um má fase, tivemos agora esta vitória, mas também tivemos a vitória em Faro. Esta fase já tinha sido ultrapassada. Jogando bem ou mal, a atitude deles está lá sempre. Isso deixa-me tranquilo. Não sei se a fase má já passou ou não passou, está tudo difícil de controlar. A resposta é sempre boa, mesmo com os empates, com dúvidas à volta da equipa. Bem ou mal a atitude está lá sempre. Podemos perder pontos em qualquer lado, mas também podemos ganhar em qualquer campo», referiu ainda.