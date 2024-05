Ruben Amorim descaiu-se no decorrer da conferência de imprensa desta sexta-feira, na antevisão do jogo com o Desportivo de Chaves, e, sem querer, confirmou que João Pereira vai assumir o comando da equipa B na próxima temporada, tal como o Maisfutebol já tinha adiantado.

O treinador já tinha anunciado as saídas de Luís Neto de António Adán no final da corrente temporada e confirmou também a saída de Filipe Çelikkaya da equipa B, lançando desde logo o nome de João Pereira para o seu lugar, uma informação que não tinha ainda sido anunciada pelo Sporting.

O treinador já tinha dito, em jeito de brincadeira, que um dia João Pereira ia roubar-lhe o lugar, a verdade é que com a promoção à equipa B, o antigo lateral está, agora, mais próximo da equipa principal, mas Amorim não tem receio.

«Nenhum, se calhar a única maneira de sair daqui é isto correr mal. Vou dar tempo ao tempo, a direção é que tem de decidir essas coisas, eu adiantei-me porque descaí-me [disse a sorrir, mas com um ar comprometido]. Já aconteceu mais vezes esta época. O João Pereira está a dar os seus passos, acho que é um excelente treinador e tem todas as condições para vir a ser treinador do Sporting», destacou.

Quanto ao seu futuro, nada de novo. «Sou treinador do Sporting, nada mudou, mas não posso garantir que amanhã estou vivo. Posso garantir que a ideia do treinador é ficar no Sporting, seguir em frente, volto a dizer, já estamos a preparar a próxima época há muito tempo e esse é o foco», referiu ainda.