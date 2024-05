Frederico Varandas disse, num jantar de comemoração da conquista do título, que a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, não era apenas para ganhar, mas para «rebentar com eles». Palavras fortes do presidente do Sporting, ditas num ambiente privado, que podem, agora, ser aproveitadas por Sérgio Conceição para motivar o FC Porto para a final da Taça. Amorim diz que faria isso, mas diz que foi «apenas uma conversa de balneário».

«Não vou falar pelo míster Sérgio Conceição, mas eu utilizaria isso ao máximo para motivar os meus jogadores. Depois como o meu presidente e os jogadores já responderam muito bem, aquilo foi uma conversa de balneário de um jantar privado. Uma filha de um membro dos órgãos sociais gravou, sem maldade», começou por enunciar o treinador na antevisão da receção ao Desportivo de Chaves.

Um discurso que marcou a atualidade, mas, na perspetiva de Amorim, não teve qualquer «maldade». «Há coisas que não podemos controlar, poderão dizer que nós podíamos ter tido mais cuidado, mas nós somos todos, na comunicação, quem trabalha na academia, somos todos uma família. Juntámos toda a gente, tivemos ali um bocadinho e o presidente teve um discurso de balneário. Não vejo maldade nisso, não foi numa entrevista, foi num momento privado. Todos os treinadores, todos os presidentes usam isso no balneário, não vejo nada mais do que isso», destacou ainda.