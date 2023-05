O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu esta sexta-feira que não vai arriscar na utilização do médio Daniel Bragança, que regressou esta semana aos treinos com a equipa, depois de uma ausência de dez meses.

«É uma grande notícia, eu notei o Dani muito bem, sem esse medo. Também pela recuperação dele. Eu lembro-me de fazer seis meses e tal e jogar e ele teve uma recuperação mais lenta, nota-se a diferença em treino», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da 32.ª jornada.

«Não vamos arriscar nada do Dani, contamos com ele para a próxima época. Vai ser importante, tem grande talento. A nossa equipa adaptou-se com o Morita ou com o Pote de uma forma completamente diferente do estilo do Matheus Nunes, que vai ao encontro da capacidade do Dani jogar entre linhas e com a bola no pé. Acho que vai ser talvez o nosso grande reforço para a próxima época», concluiu Amorim.

O Sporting-Marítimo joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.