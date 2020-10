O Sporting-Gil Vicente de quarta-feira (21h45) encerra a primeira jornada da I Liga, num jogo de acerto de calendário que o técnico dos leões não antecipa como fácil, dadas as características da equipa comandada por Rui Almeida.

«O Gil é uma equipa com coragem, que no Dragão pressionou. É forte na pressão no centro, para depois sair em transições. Esse aspeto foi vincado no jogo do Porto, tem a vantagem de jogar num sistema idêntico ao Sporting, o que faz com que treinem toda a semana contra o nosso sistema. Não vão perder-se. Espero que o valor dos jogadores do Sporting faça a diferença e estamos preparados», afirmou Amorim, esta tarde, em conferência de imprensa.

Amorim continuou a análise frisando que viu o que os barcelenses fizeram, não só no jogo com o FC Porto, como também nos Açores, ante o Santa Clara.

«Mesmo no jogo com o Santa Clara, observámos muito o Gil. São dois sistemas idênticos aos nossos. Depois, a relação de força de um clube mais forte [FC Porto], com jogadores mais talentosos. Tirámos essa ilação, sendo três defesas, mas olhámos para o Gil em vários jogos. É uma equipa organizada. E tem a parte boa, vem jogar sem responsabilidade e isso liberta os jogadores. Vai ser uma equipa corajosa, o treinador já o disse», apontou, ainda.

O Sporting recebe o Gil Vicente a partir das 21h45 de quarta-feira, num jogo relativo à primeira jornada da I Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.