Ruben Amorim comentou a ausência de Pedro Gonçalves dos eleitos de Roberto Martínez nas últimas convocatórias para os jogos da Seleção, dizendo que o jogador já teve números mais vistosos e também não foi chamado. Apesar de tudo, o treinador diz que está satisfeito com o rendimento de Pote e está convencido que o jogador vai voltar ao seu melhor nível, em relação a golos e asistências, a curto prazo.

«Falando do Pote, é também olhar do outro lado. Ele já teve números impressionantes de golos e assistências em várias épocas e nunca foi um jogador que pudéssemos dizer que estava sempre nas convocatórias. Portanto, poderemos olhar para isso e dizer assim: não é apenas os números que vão levar o Pedro ou outro jogador à fase final do Campeonato da Europa», começou por enunciar.

Apesar dos atuais registos de Pedro Gonçalves não serem tão positivos como já foram noutras épocas, o treinador garante que está satisfeito com o atual rendimento do jogador e acredita que os números, de assistências e golos, vão acabar por crescer.

«Acho que ele tem tido um excelente rendimento, tem jogado em várias posições, está a crescer como jogador, Mas, se olharmos para os jogos, para a quantidade de oportunidades que o Pedro cria, mesmo jogando noutras posições, vemos que ele pode e vai melhorar na finalização, porque já teve várias ocasiões onde a bola não entrou. Eu diria que é uma fase. Os números podem aparecer de repetente e o Pedro Gonçalves não deve pensar que nem sempre uma grande quantidade de golos e assistências vai fazer com que ele vá à seleção», insistiu.

Ruben Amorim diz que, além da boa forma, há outros critérios nas opções de Roberto Martínez e deu também o exemplo de Diomande que foi chamado à seleção da Costa do Marfim. «São as características dos jogadores, do grupo, se há lesões, se não há lesões, o momento da equipa, sabendo que uma equipa que está à frente do campeonato chama mais a atenção. Estou a olhar para o caso do Ousmane [Diomande] que veio para o Sporting, fez alguns jogos na Europa, fez boas exibições e foi logo chamado. Mudou assim tanto do que ele era no Mafra? Simplesmente aumentou o nível e provou que pode estar a este nível», referiu

A finalizar, o treinador deixou alguns conselhos a Pote. «O Pedro Gonçalves tem de continuar a trabalhar, focado na equipa e tenho a certeza que os números vão estar ao nível do que temos visto, Simplesmente ainda não aconteceram, mas temos nove jornadas e ainda faltam mutos jogos. Não pode pensar dessa maneira, tem de continuar a fazer aquilo que tem feito, quanto a mim, muito bem, que é ajudar a equipa em todos os momentos do jogo», destacou ainda.