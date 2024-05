Ruben Amorim aponta para a final da Taça de Portugal como o grande objetivo do Sporting até ao final da temporada, mas também enumera outros objetivos relativos aos dois jogos que os leões vão ainda jogar na Liga, já este sábado com o Estoril, depois em Alvalade, frente ao Desportivo de Chaves.

Depois da festa do título, no Marquês de Pombal, agora é o momento de recuperar o foco. «Acima de tudo, precisamos de ritmo. Se queremos vencer o próximo título, precisamos que toda a gente tenha ritmo, que toda a gente esteja preparada, para podermos escolher ao máximo nessa semana a melhor equipa para vencer o jogo. Há muita coisa ainda para ganhar. Foi um dia especial, mas já passou», começou por destacar.

Além da Taça de Portugal, o Sporting pode bater ainda o recorde de pontos na Liga, o recorde de vitórias numa só temporada e também tem a ambição de chagar aos 100 golos no campeonato [tem 92 golos, com dois jogos por disputar].

«Em relação aos golos, queremos marcar o máximo de golos. Sabemos desse recorde, sabemos que é muito difícil, são dois jogos complicados com equipas que estão a lutar pela vida. Todos os objetivos que são possíveis, dizemos aos jogadores para ver se conseguimos fazer mais e melhor. O número de vitórias acho que é importante, o número de pontos é importante porque é marcante num clube com a história do Sporting e, acima de tudo, preparar o próximo troféu e preparar a próxima época», referiu.

O título mais importante já está no bolso, mas o treinador quer deixar marca forte no clube. «Nunca pensei estar no Marquês a ter um discurso como treinador do Sporting. Quando crescemos, toda a gente sabe o meu passado, nunca pensamos nisso, foi uma surpresa boa na vida. Já disse várias vezes que esta é a casa onde me senti mais realizado profissionalmente, portanto é para continuar. Obviamente que fazemos contas aos títulos, mas o importante é ajudar o Sporting a treinar. Um dos objetivos é ser uma das equipas técnicas com mais títulos no Sporting, estamos a pensar nisso e é isso que vamos seguir», destacou ainda.