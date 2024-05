Ruben Amorim desvalorizou o impacto da convocatória de Roberto Martínez para o Euro20024, com apenas um jogador do Sporting, considerando que o selecionador tem o direito a ter as suas «preferências» e instigando os seus jogadores a «trabalhar mais» para um dia conseguirem convencer o selecionador, mas também diz que a explicação do treinador espanhol deveria ter sido «mais clara».

«É difícil tirar um jogador para pôr os do Sporting e o contrário também se aplica. Devemos ser claros com os jogadores: não teve a ver com os timings ou estágios o facto de Pote e Trincão não terem sido escolhidos, foi porque as escolhas foram outras. O caminho é tornarem-se melhores jogadores, não há que pensar que têm de mudar de clube para irem à seleção... O que têm de pensar é serem melhores jogadores, defender melhor, marcar mais... Vai começar a vida nova a seguir. Não se podem esconder atrás de outras razões, simplesmente o selecionador prefere outros jogadores a eles», comentou o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão da final da Taça de Portugal.

O selecionador diz que Pote e Trincão «tiveram azar», Amorim diz que cabe aos jogadores responderem dentro de campo. «Já os deixei muitas vezes no banco e cabe a eles responderem todos os dias, mostrarem que são melhores jogadores. Ir à seleção ou não faz parte da vida de um futebolista», destacou ainda.

Uma convocatória que terá, com certeza, deixado alguns jogadores desiludidos, mas Ruben Amorim garante que não destabilizou a preparação para a final da Taça. «Os jogadores são inteligentes, sabem quando estão perto de ser convocados ou não. Há sempre aquela esperançazinha, mas já sabiam quem ia ser convocado. São rapazes novos e sabem que o futebol muda de um dia para outro», destacou ainda.