Diego Capel, antigo jogador do Sporting, reviu a carreira numa entrevista ao portal Youtube Ídolos em que revela que esteve a um curto passo de assinar pelo Real Madrid, mas acabou por ficar no Sevilha, antes de ir à procura da felicidade no clube de Alvalade. O antigo avançado coloca ainda Leonardo Jardim, Jesualdo Ferreira e Domingos Paciência entre os treinadores que marcaram a sua carreira.

Um balanço feito aos 33 anos, depois de na última temporada ter jogado no Birkirkara, no campeonato de Malta. No último verão, Capel ainda esteve à experiência no Dínamo Bucareste, mas acabou por não ficar. Uma carreira que está a chegar ao fim, mas que já teve pontos altos, como em 2008, quando esteve a um passo do Real Madrid.

«Estava tudo praticamente fechado com o Real Madrid. Chamaram-me e disseram-me que se saísse o Drenthe contratavam-me, mas o Drenthe acabou por não sair e fiquei sem cumprir esse o meu sonho. Falava todas as semanas com o Mijatovic que na altura era o diretor desportivo. Disse-me que já me seguiam há algum tempo e queriam contratar-me. Faltou muito pouco para assinar», recorda.

Não saiu Capel, saiu Sergio Ramos para o Real Madrid e o avançado sentiu necessidade de deixar o clube onde se formou para se sentir importante. É nesse contexto que, em 2011, surge o Sporting.

«Deixar o clube da minha vida foi complicado, mas precisava de uma mudança depois de tantos anos. O Sporting já estava interessado em mim há uns tempos, depois de ter vencido o Europeu de sub-21 e era o momento de sair para me sentir importante, por muito difícil que tenha sido sair. Senti-me muito querido no Sporting, marcou-me ouvir 40 mil pessoa a cantar o meu nome no José Alvalade. Jogámos umas meias-finais da Liga Europa, ganhámos uma Taça...», recorda.

Na mesma entrevista, Capel destaca os treinadores que o mais marcaram na carreira. «Juande, Jiménez e Caparrós, na minha passagem pelo Sevilha, e depois o Leonardo Jardim no Sporting, mas o Jesualdo Ferreira e o Domingos Paciência também me ajudaram muito», referiu ainda.