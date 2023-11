Na partida frente ao Dumiense, Sebastián Coates cumpriu o 342.ª jogo pelo Sporting e igualou Anderson Polga como o estrangeiro com mais jogos pelo clube. No final da partida, o capitão dos leões revelou que falou com o brasileiro, campeão do Mundo pelo Brasil em 2002.



«Estou feliz. A verdade é que desde que cheguei, nunca esperei atingir esta marca. Tive a oportunidade de falar com o Anderson [Polga], que para mim e para o clube foi um exemplo. Agradeço-lhe porque ele fez tudo para falar comigo e mostrou que é uma pessoa com uma humildade tremenda», referiu, à televisão do clube.



O internacional uruguaio tentou ainda explicar o que significa o Sporting para si. «Se é um membro da família? Sim. Estou aqui há muito tempo, os meus filhos são adeptos e vibram com os jogos. O Sporting faz parte da minha vida e vai fazer para sempre. É um orgulho estar no Sporting. Agradeço as distinções pessoais, mas quero coisas coletivas e tentar atingir os nossos objetivos», disse.



Coates marcou, lembre-se, um dos oito golos dos leões na goleada aplicada ao Dumiense.