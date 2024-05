Seba Coates, capitão do Sporting, falou da final da Taça de Portugal, mas também da continuidade de Ruben Amorim na próxima época do Sporting, no decorrer da homenagem promovida pela Câmara Municipal de Lisboa aos novos campeões.

A começar pela final do Jamor. «Vamos tentar, vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar, vamos fazer tudo para voltarmos aqui», referiu o central uruguaio.

Logo na abertura da homenagem, o presidente Frederico Varandas confirmou a continuidade do treinador Ruben Amorim. «Foi o presidente que disse. Nós estamos todos contentes que ele continue aqui. Ainda temos um jogo, ele vai tratar disso esta semana. Estamos muito felizes com eles e com todo o grupo», destacou.

O Sporting soma o segundo título em quatro anos, numa mudança de ciclo no clube. «Não sei se é uma nova era, o Sporting ao longo da sua história já ganhou muitas coisas. Infelizmente, nos últimos tempos, não vínhamos a ganhar, mas conseguimos em quatro anos, desde que o míster chegou, ser campeões por duas vezes. Isso é positivo para todos nós, mas sabemos que para o próximo ano vai ser difícil», comentou.

No decorrer da festa, Luís neto apontou Nuno Santos como um dos possíveis novos capitães. «Sim, estamos sempre a brincar com o Nuno. É sempre positivo para o grupo haver esta boa disposição. Obviamente que o Nuno tem capacidade e qualidade para ser um dos capitães», referiu

A fechar, Coates comentou ainda a polémica declaração do presidente Frederico Varandas que, num jantar do grupo, pediu para «rebentarem» com o FC Porto. Coates garante que o grupo não se sente mais pressionado com estas palavras.

«Não, a obrigação é a mesma. Desde que chegámos à final que é a mesma obrigação. Vamos tentar conseguir a vitória«, comentou ainda.