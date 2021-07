Ricardo Esgaio não escondeu a satisfação pelo regresso ao Sporting quatro anos depois de ter rumado a Braga. O lateral garante que jogou os últimos anos sempre com o objetivo de regressar a Alvalade e agora promete «dar sangue, coração e lágrimas» para fazer os adeptos felizes.

«12 anos! Imaginem o que sentiriam se fossem pais de um miúdo com 12 anos e o tivessem que deixar em Lisboa em tão tenra idade. De criança a homem, tantas vezes chorar de saudades pelo abraço dos meus pais. Crescer, ir crescendo. O sonho de vestir esta camisola era uma meta constante. Ano após ano. Entrega total segundo a segundo. Plena consciência de que dei tudo de mim sempre que vesti a verde e branca», começou por escrever o lateral na conta pessoal do Instagram.

Um objetivo concretizado este sábado com a assinatura de um contrato com os leões válido para as próximas cinco temporadas. «Hoje volto a casa, como um bom filho sempre o faz. E estou muito orgulhoso. Nunca duvidem do que um Sportinguista é capaz de fazer, nem nunca duvidem que este amor é único. Sportinguistas, vou dar sangue, coração e lágrimas para vos ver felizes!», rematou.