Apesar de permanecer na sombra de Adán, Franco Israel foi convocado para a seleção do Uruguai. Na chegada à concetração da seleção «charrua», o guarda-redes do Sporting mostrou-se «orgulhoso» pela chamada de Marcelo Bielsa.



«É um orgulho enorme estar aqui e ter a oportunidade de representar o meu país, já tinha acontecido na última data FIFA. Foi muito lindo, espero que se repita. É uma alegria e um orgulho enorme», começou por dizer à ESPN.



Israel explicou ainda o que «El Loco» Bielsa pede aos guarda-redes da seleção celeste. «Pede que participemos no momento ofensivo com uma saída limpa. Quando estamos a defender Bielsa quer que os guarda-redes joguem como líberos. Jogar bem com os pés é algo que um guarda-redes tem de ser capaz de fazer. Não só jogar bem com os pés, mas ter boas saídas a cruzamentos, ser uma voz de comando, são muitas coisas. Favorece-me o facto de no clube já jogarmos assim», referiu.



O internacional uruguaio ainda não jogou esta temporada, mas espero fazê-lo na Liga Europa e nas Taças. «Obviamente que uma pessoa quer jogar. Arranquei bem a pré-época, joguei alguns jogos e agora não tive minutos no início da Liga. Ainda assim, espero ter mais continuidade com o ínicio de outras competições como a Liga Europa», disse.



Desde que chegou ao Sporting, em 2022, Franco Israel disputou oito jogos.