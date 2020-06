Foco no Sporting. É essa a garantia do treinador dos leões, dada esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Na véspera do jogo com o Paços de Ferreira, Rúben Amorim foi questionado sobre a luta pelo título entre FC Porto e Benfica, mas afirmou que só pensa nos adversários do emblema de Alvalade.

«Tenho visto o Paços de Ferreira, vi o Vitória de Guimarães, sou capaz de dar já hoje [quinta-feira] à noite um olhinho no Tondela… Não nos interessa [a luta pelo título], o nosso objetivo é ganhar os nossos jogos, estamos apenas focados no nosso clube», frisou.

O timoneiro da formação verde e branca deixou ainda elogios ao Paços de Ferreira: «É uma equipa muito organizada e pressionante. O Pepa [treinador] incute na sua equipa uma excelente agressividade, foi para isso que nos preparámos. Vamos tentar melhorar com bola e no momento da decisão é importante termos mais cabeça fria.»

Amorim foi ainda questionado sobre se já pensou que as coisas podiam ter sido diferentes no Sporting ou no Sp. Braga mais cedo.

«O jogo é muito incerto, não podemos fazer ligações. Penso assim: se não tivesse corrido tão mal ao Sp. Braga no início [com Sá Pinto] eu não estaria aqui. Desde que eu chego aos clubes onde estou tento fazer o máximo, essa é a minha preocupação. Sei que vamos estar fases difíceis, mas estamos preparados», atirou.