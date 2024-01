Nuno Santos não escondeu a tristeza no momento em que soube que Guilherme Madruga era o vencedor do Prémio Puskàs. Após a gala «The Best», da FIFA, o jogador do Sporting agradeceu todo o apoio que recebeu e aproveitou para dar os parabéns ao brasileiro pela distinção.



«É só para vos mandar uma mensagem de agradecimento. Não ganhei, mas foi bom estar aqui. Agradeço o vosso fantástico apoio. Aproveito para dar os parabéns ao Guilherme Madruga pelo golo, foi um golo fantástico também. O vosso apoio é o mais importante. Quinta-feira temos um jogo muito importante em Vizela e contamos com o vosso apoio. Um abraço», disse num vídeo divulgado pelos leões.



O Sporting joga em Vizela na próxima quinta-feira, no arranque da segunda volta da Liga.