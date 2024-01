Nuno Santos ficou no segundo lugar do Prémio Puskas, mas foi eleito o vencedor do galardão para os adeptos.

O jogador do Sporting recebeu 11 pontos pelos fãs, enquanto Guilherme Madruga, o vencedor do prémio, ficou-se pelos nove. Julio Enciso, o terceiro classificado, teve seis pontos dos adeptos.

Contudo, o prémio Puskas junta adeptos e especialistas, que acabaram por dar a vitória ao novo jogador do Cuiabá. Madruga recebeu 13 pontos de antigos futebolistas e Enciso somou 11. Nuno Santos teve de contentar-se com sete pontos.

Desta forma, no total, Madruga ficou com 22 pontos, mais quatro do que Nuno Santos e mais cinco do que o futebolista do Brighton.