Pedro Proença só tem planeado ir ao Estádio de Alvalade se o Sporting for campeão, para entregar a taça de campeão. O presidente da Liga não vai acompanhar o jogo ao vivo, devendo dirigir-se para o estádio apenas quando se tornar evidente que o Sporting vai mesmo conquistar o título, para então cumprir o protocolo de entregar a troféu aos campeões nacionais.

Este é no fundo o mesmo protocolo que seguiu recentemente com o Estoril: Pedro Proença não esteve no António Coimbra da Mota a presenciar o jogo com o Desp. Chaves, que daria o título da II Liga ao Estoril em caso de vitória, o que não veio a acontecer, porque a partida acabou empatada. O Estoril foi campeão no dia seguinte, com o empate do Vizela, e agora sim, o presidente da Liga vai entregar o troféu ao campeão.