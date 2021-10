O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal colocou o Belenenses, o clube e não a SAD, no caminho do Sporting. Um jogo que vai permitir a Ruben Amorim regressar ao Estádio do Restelo, onde fez a formação e onde deu os primeiros passos no futebol profissional.

«É um clube onde passei vários anos, fiz a formação, foi onde comecei a jogar, tive problemas com a SAD, mas é um histórico do nosso país, com palmarés. Alguns elementos da minha equipa técnica se calhar não sabem [sorrisos], mas foi campeão nacional», comentou.

A eliminatória está marcada para o fim de semana de 17 de outubro, logo após a paragem para os jogos das seleções. «É um jogo especial, vamos encarara esse desafio da melhor forma, até porque hoje em dia não há adversários fracos. É um encontro dos velhos tempos, mas vamos querer ganhar», destacou ainda.