O Sporting continua e evidenciar problemas de finalização. Nos últimos jogos marcou sempre, mas apenas um golo por jogo. Ruben Amorim considera que a ausência de Pedro Gonçalves não explica tudo e revelou algum agastamento sobre as perguntas em redor da falta de eficácia de Paulinho que soma apenas dois golos em dez jogos.

«A ausência do Pote não explica tudo, até porque temos jogadores de qualidade. Temos criado as ocasiões, mas temos de melhorar no aspeto da finalização. Há fases assim. Temos de dar mais valor às vitórias que se constroem com golos. Temos de marcar mais, até porque nos pode fazer falta. Por outro lado, já somos a melhor defesa do campeonato, com apenas três golos sofridos», comentou.

Ruben Amorim tem rodado os extremos, mas Paulinho joga sempre, mesmo sem marcar muito. «Não estou sempre a elogiar o Paulinho, estou sempre a responder às vossas perguntas sobre o Paulinho. Prometo que se não falarem mais nele, não volto a elogiar o Paulinho. Vocês fazem as perguntas e eu dou a minha opinião. Às vezes, vocês querem ouvir outra coisa. O Paulinho melhorou muito a equipa, o Paulinho é o primeiro a saber que tem que melhorar a finalização. Também farto-me de o dizer», destacou

A verdade é que os leões têm suado muito para marcar pouco. «Sou muito honesto na apreciação aos jogadores. Há períodos em que os avançados marcam menos golos, poderão dizer que é um período longo, mas já vi avançados de outras equipas sem marcar durante um ano e depois começaram a explodir. Houve muita pressão com o Paulinho e geralmente são vocês que falam nisso», referiu ainda.