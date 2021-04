O Sporting reforçou a vantagem no topo da classificação com o triunfo em Braga, mas há nove jogos que a equipa de Ruben Amorim não consegue vencer por mais do que um golo de diferença. O treinador assume dificuldades na finalização, mas considera que não é um problema exclusivo da sua equipa.

«Temos de olhar para o campeonato em si. Se olharmos para os rivais, não somos só nós que estamos a marcar menos golos, as outras equipas que lutam pelos mesmos objetivos têm marcado menos golos. Todos têm sentido dificuldades. Talvez o momento dê mais ansiedade, mas também foi nesta fase que fizemos mais remates, tivemos mais perto do golo. Se a bola não entra e cria-se alguma ansiedade. Temos tido mais remates, mas não temos feito tantos golos», comentou.

Nas últimas jornadas o Sporting tem jogado antes dos adversários diretos, mas nesta ronda vai ser ao contrário, os leões vão jogar já a conhecer os resultados do FC Porto e do Benfica. «Se olharmos para os resultados, jogar antes tem sido melhor para nós. Mas lembro-me que fomos a Barcelos e podíamos ter ganho vantagem, o FC Porto tinha perdido pontos, estivemos a perder, mas demos a volta ao resultado. Temos tido melhores resultados antes, mas penso que tem sido uma coincidência. Não tenho qualquer preferência sobre isso, é indiferente jogar antes ou depois», referiu ainda.