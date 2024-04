Ruben Amorim regressou a Lisboa na madrugada desta terça-feira, já depois da uma da manhã, depois de ter estado algumas horas em Londres, onde se terá reunido com dirigentes do West Ham, mas, à chegada, limitou-se a dizer aos jornalistas um «até sábado», dia em que está prevista a conferência de imprensa do clássico no Dragão com o FC Porto.

Muito sorridente, à chegada do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o treinador do Sporting foi parco em palavras em relação às perguntas que lhe foram colocadas, dizendo apenas «com ninguém» quando lhe perguntaram com quem esteve reunido.

Recordamos que esta deslocação a Londres era suposta ser feita em sigilo, mas acabou por ser denunciada por uma fotografia do treinador, supostamente no Aeródromo de Tires, que circulou nas redes sociais.

O Sporting não se pronunciou sobre o assunto e a posição do clube é apenas «foco no campeonato», numa altura em que o plantel goza dois dias de férias antes de começar a preparação para o jogo com o FC Porto, relativo à 31.ª jornada da Liga.