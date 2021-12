O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões é já na segunda-feira e Ruben Amorim tem, pelo menos, uma equipa que não quer mesmo defrontar, mas prefere não revelar qual é.

«Obviamente que isso ainda vai longe. As equipas são todas muito difíceis, mas temos uma ideia das equipas que não gostaríamos mesmo de apanhar, mas não quero dizer, podemos apanhar uma dessas equipas e depois os meus jogadores ficam a saber que não quero jogar contra esta ou outra equipa», começou por referir.

Para o treinador, o importante é manter o foco no campeonato, porque se a equipa estiver bem no campeonato, vai responder melhor aos desafios da Champions. «Estaremos preparados para qualquer tipo de jogo, mas o nosso foco é o campeonato. Conta muito a forma como estamos no campeonato para encarar esses jogos. No campeonato temos esta responsabilidade, temos de voltar à Liga dos Campeões, por tudo, porque o clube precisa e isso é o mais importante», prosseguiu.

Quanto à equipa que Ruben Amorim não quer defrontar, fica mesmo em segredo. «Depois na Liga dos Campeões nós vamos como outsider das melhores dezasseis e vamos à luta como sempre fomos. Portanto, não vou dizer nenhuma equipa, tenho uma ideia daquilo que não gostaria mesmo de apanhar porque conheço os meus jogadores e a nossa forma de jogar, mas não vou dizer porque, caso aconteça, nós vamos muito na esperança e no acreditar, e se eu estiver aqui a referenciar certas equipas, poderá ter um efeito negativo», insistiu.