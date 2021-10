O Sporting vai iluminar o Estádio de Alvalade e o Pavilhão João Rocha, esta sexta-feira, entre as 19h00 e as 24h00, associando-se, desta forma, ao Dia Internacional da síndrome de Phelan-McDermid, doença com menos de trinta casos reportados em Portugal por falta de diagnóstico.

Uma iniciativa que começou em 2018 e que, desde então, tem vindo a «pintar» monumentos, câmaras e edifícios emblemáticos em vários países por todo o planeta, de forma a gerar uma maior sensibilização sobre a importância da deteção precoce desta síndrome.

Trata-se de uma doença rara sem cura ou tratamento específico, o que faz com que os portadores desta doença consigam viver de forma independente. Os sintomas podem causar uma ampla gama de desafios médicos, intelectuais e comportamentais. As características mais comuns são atraso cognitivo, ausência de fala, epilepsia, baixo tônus muscular, perturbação do espectro do autismo e lata tolerância à dor.

O clube pretende, assim, oferecer esperança a estas crianças e adultos que fazem parte da comunidade de mais de sete mil doenças raras para as quais a sociedade não está sensibilizada.