Afastado dos trabalhos do Sporting e a treinar por conta própria, Marcos Acuña é um objetivo imediato para o Sevilha. Monchi, diretor desportivo do emblema vencedor da Liga Europa, falou sobre o argentino que está ligado até 2023 aos leões.



«Sim, é verdade que seguimos o Acuña há muito tempo. Queremos reforçar a posição de lateral esquerdo, mas o Acuña não é a nossa única opção», disse o dirigente num contacto com os jornalistas em Sevilha.



«Estamos a ver todas as hipóteses. A nossa planificação está a correr bem e nos timings que consideramos certos.»



Marcos Acuña chegou em 2017 ao Sporting e fez 135 jogos e 9 golos com a camisola verde e branca.