Ruben Amorim teve praticamente todo o plantel à disposição em mais uma sessão de treino tendo em vista a visita a Chaves marcada para a próxima segunda-feira (19h00) para o jogo da 21.ª jornada da Liga.

Depois da reintegração de Morita na véspera, Daniel Bragança é agora o único jogador entregue ao departamento médico dos leões.

O Sporting volta a treinar este domingo, pelas 10h30, à porta fechada, antes do treinador apresentar-se na habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo que está marcada paras as 12h15.