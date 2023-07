O regresso do guarda-redes uruguaio Franco Israel foi a principal novidade no treino do Sporting deste sábado na Academia Cristiano Ronaldo.

Mais uma sessão exigente em termos físicos, com Ruben Amorim a contar com um «reforço» para a baliza que promete lutar pela titularidade com Adán na próxima época.

Os leões voltam a treinar já este domingo, na Academia Cristiano Ronaldo, em mais uma sessão à porta fechada.