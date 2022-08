O Sporting continuou, esta terça-feira, a preparar a estreia na Liga contra o Sp. Braga, na Pedreira.



De acordo com a informação disponibilizada pelos leões, Ruben Amorim não pôde contar com dois jogadores. Adán fez apenas tratamento à lesão sofrida no joelho direito enquanto Manuel Ugarte treinou de forma condicionada no relvado.



O Sporting volta a treinar na Academia Cristiano Ronaldo esta quarta-feira, a partir das 10h00, à porta fechada.



O embate entre o Sp. Braga e os verde e brancos está marcado para as 18h00, do próximo domingo, referente à primeira jornada da Liga.