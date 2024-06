A direção de Frederico Varandas recebeu este domingo um voto de confiança com os sócios a aprovarem, em Assembleia Geral, o orçamento para 2024/25, bem como as contas consolidadas de 2022/23, com votações acima dos noventa por cento.

Numa assembleia geral organizada no Pavilhão João Rocha, marcaram presença 1.252 sócios, correspondentes a um total de 7.667 votos, para votarem os dois pontos que estavam em cima da mesa.

O ponto 1 da ordem de trabalhos dizia respeito ao orçamento para 2024/25 e foi aprovado por 94,55 por cento, com os votos de 1.170 sócios (93,67 por cento), correspondentes a 7.230 votos a favor (94,55 por cento). Apenas 70 sócios (353 votos) votaram contra, somando-se ainda 4 votos brancos e 5 votos nulos.

Um orçamento que prevê despesas na ordem dos 27 milhões de euros e receitas superiores a 28 milhões, com perspetiva de um resultado positivo de 133 mil euros

O ponto 2 da AG dizia respeito à contas consolidadas da época 2022/23 e foi também aprovada por números semelhantes, com 1,250 votos a favor (94,03 por cento), num total de 7.199 votos.

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral, regozijou-se, no final, pela forma como decorreram os trabalhos. «Manifesto o meu contentamento relativamente à forma cordata e urbana com que decorreram os trabalhos desta AG. É sempre bom sublinhar isto porque nem sempre acontece e, desta vez, aconteceu», destacou João Palma fazendo ainda referência a «dias muito complicados» para o clube, em alusão à morte de Manuel Fernandes que marcou o final da última semana.