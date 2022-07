Manuel Ugarte foi poupado no treino que o Sporting realizou na manhã desta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo depois de na véspera, no embate com o Sevilha, ter deixado o campo com uma lombalgia.

O médio uruguaio foi a jogo como titular, mas já estava condicionado, com dores nas costas, e teve mesmo de ser substituído, aos 24 minutos, por Morita. De resto, os restantes titulares no Troféu Cinco Violinos realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente, numa sessão que contou com a presença de vários jovens.

Jeremiah St. Juste, por seu lado, continua a recuperar da lesão que o afastou dos últimos jogos de pré-temporada, mas já fez treino condicionado no relvado.

Os leões, que no próximo sábado defrontam o Wolverhampton, no Estádio do Algarve, vão agora ter um dia de folga e regressam ao trabalho na quarta-feira pela manhã.