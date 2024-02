O Sporting regressou este domingo ao trabalho, um dia depois do jogo com o Famalicão ter sido adiado, agora já com os olhos na preparação para o embate com a União de Leiria, para a Taça de Portugal.

A comitiva leonina regressou ainda no sábado a Lisboa e esta manhã trabalhou em Alcochete, já com o «chip» dos quartos de final da prova rainha.

Recordamos que o jogo com a União de Leira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, está marcado para as 20h45 da próxima quarta-feira.

Antes disso, os leões voltam a treinar esta segunda-feira de manhã, mais uma vez à porta fechada, em Alcochete.