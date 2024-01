Francisco Trincão marcou um grande golo na goleada do Sporting ao Estoril (5-1) e, no final do jogo, falou à Sporting TV:

- Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Estoril é uma equipa que joga bem. Estudámos bem o adversário e ganhámos, que era o mais importante. Começamos 2024 da melhor forma.

É um adversário com uma equipa muito jovem que tem conseguido bons resultados…

- Eles têm jogadores com muita qualidade, sabíamos perfeitamente disso, mas, como todos os jogos, estudámos bem a equipa deles, conseguimos concretizar as nossas jogadas e acabámos por ser uns justos vencedores.

O resultado podia ter sido ainda mais desnivelado? Tendo em conta que o Sporting fez 22 remates?

- Sim, trabalhamos muito isso, caprichámos nesse aspeto, hoje correu bem, temos de continuar assim.

Tinha pedido um golo nas passas da passagem de ano?

- Peço sempre o mesmo, dar o melhor para ajudar a equipa, se for com golos ainda melhor.

Dedicou o golo a Franco Israel, quer explicar?

- Nós damo-nos muito bem, ele tem-me apoiado bastante e decidi dedicar-lhe.

Importante manter a liderança num mês com jogos para a Taça de Portugal e Taça da Liga?

- Procuramos sempre ganhar os jogos, sabemos que o mês de janeiro vai ser complicado, mas estamos preparados.

Apoio dos adeptos, importante?

- Contamos sempre com eles em todos os jogos, dão-nos sempre uma força extra.

O golaço de Trincão ao Estoril: