O Sporting está a dois triunfos de se sagrar campeão nacional, mas Tiago Tomás acredita que o título já não vai escapar e prometeu juntar-se aos eventuais festejos da equipa leonina.



«Já lhes disse para garantirem o título. Quando voltar no final da época, vou festejar com eles em Lisboa», começou por dizer, em declarações à Antena 1.



«Como não faço parte do plantel, posso dizer que acho muito difícil que não sejam campeões. Pela competência que mostraram, pois foram muito regulares. Vejo-os com outro estofo para aguentar estes momentos. É quase impossível deixar fugir o campeonato. Mas não podem lançar os foguetes antes da festa», acrescentou o jogador formado dos leões e atualmente no Wolfsburgo.

O internacional sub-21 português defendeu ainda que Ruben Amorim «está mais do que preparado» para assumir «um projeto desses de que se tem falado». Lembre-se que o técnico do Sporting esteve recentemente em Inglaterra a conversar com o West Ham.



O próximo jogo do Sporting na Liga é contra o FC Porto, no próximo domingo, no Dragão.