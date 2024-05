Zeno Debast já se tinha despedido em lágrimas do Anderlecht e agora foi a vez dos adeptos do clube belga também dizerem adeus ao central de vinte anos que é apontado como reforço do Sporting para a próxima temporada.

Aconteceu no domingo, logo após o último jogo da temporada, em que o Anderlecht perdeu em casa do Antuérpia (1-3).

Os adeptos visitantes deixaram-se ficar nas bancadas para se despedirem do plantel e foi nesse momento que Debast deu um passo à frente e foi brindado com um cântico, com os adeptos a entoarem o seu nome em uníssono como pode ver nas imagens abaixo.

O Anderlecht terminou a época no terceiro lugar da liga belga.