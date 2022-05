Os adeptos do Sporting promoveram uma homenagem a Pablo Sarabia este sábado no decorrer do jogo com o Santa Clara no Estádio de Alvalade, naquela que poderá ser o último jogo do internacional espanhol que está cedido pelo Paris Saint-Germain.

Foi ao minuto dezassete do jogo com os açorianos, o número da camisola de Pablo Sarabia, que os adeptos se levantaram para aplaudir de pé o espanhol que, esta época, marcou 14 golos e 28 jogos da Liga, aos quais juntou mais dois na Liga dos Campeões, mais dois na Taça da Liga e mais dois na Taça de Portugal.

Ora veja o minuto 17 em Alvalade: