Além do bis no relvado, Paulinho também foi importante no balneário.

As imagens dos bastidores do triunfo do Sporting no Jamor mostram como o avançado leonino esteve em cima de Marcus Edwards. O novo reforço dos verde e brancos estava com dificuldades em ajeitar o casaco e foi Paulinho a ajudá-lo – qual pai – nessa missão.

O habitual «backstage» do Sporting documenta ainda a presença do humorista Guilherme Geirinhas nas bancadas do Jamor, bem como um momento curioso entre Paulinho e Matheus Nunes.

O médio luso-brasileiro «castigou» o avançado com várias pancadas nas costas após o 4-1, Paulinho não se ficou e foi mesmo atrás do companheiro.

Ora veja: