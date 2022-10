O Sporting prosseguiu, esta segunda-feira, a preparação para o jogo contra o Marselha, da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.



Coates, Pedro Porro, Daniel Bragança, Jovane Cabral e Luís Neto, todos lesionados, não estiveram no relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. O uruguaio e o espanhol estão em risco de falhar a partida desta terça-feira (17h45), à semelhança do que aconteceu no duelo com o Gil Vicente.



Os leões seguem viagem para França durante a tarde desta segunda-feira, sendo que a conferência de imprensa de Ruben Amorim e de um jogador está agendada para as 18h00.



O Sporting tem seis pontos e é líder isolado do grupo D, mais três que Tottenham e Eintracht Frankfurt. Por sua vez, o Marselha ainda não tem qualquer ponto somado.