O médio do Sporting, Morten Hjulmand, foi convocado para a seleção da Dinamarca, para os dois derradeiros encontros de qualificação para o Euro 2024, anunciaram os leões, esta sexta-feira.

Inicialmente de fora da lista de 22 jogadores do selecionador Kasper Hjulmand, por opção, havia ainda a possibilidade, como anunciou a Federação dinamarquesa, de chamar entre um a três jogadores durante a semana, o que aconteceu com o médio leonino.

De fora da lista está o lateral do Benfica, Alexander Bah, mas por lesão.

A Dinamarca recebe a Eslovénia na próxima sexta-feira, dia 17 (19h45) e, no dia 20, segunda-feira, visita a Irlanda do Norte (19h45). Os nórdicos estão no grupo H, com 19 pontos, os mesmos da líder Eslovénia, ambas em zona de apuramento, ainda possível para o Cazaquistão, 3.º com 15 pontos.