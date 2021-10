Pedro Porro esteve 12 minutos em campo: entrou aos 64 minutos e foi substituído aos 76. O jogador do Sporting sofreu uma entrada dura de Frias, jogador do Belenenses, e deixou o relvado de maca e em lágrimas.



Pela forma como o lateral-direito deixou o relvado do Restelo, previa-se uma lesão grave que o afastaria da competição durante um bom período de tempo. No entanto, o internacional espanhol deixou uma mensagem nas redes sociais a tranquilizar os adeptos do Sporting.



«Não parece nada de grave. Boa vitória. Vamos», escreveu no twitter.



Após o encontro, o técnico do Sporting, Ruben Amorim, ainda desconhecia a gravidade da lesão de Porro.



Recorde o momento da lesão de Porro no vídeo associado ao artigo.