O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (3-2), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

«Primeiro, quero dar tudo os parabéns ao Nuno Dias e ao futsal, conquistaram mais um título, começa a ser normal. Um jogo difícil, entrámos bem, depois dois contra-ataques em que o Portimonense criou perigo e ficámos intranquilos. Depois do golo ainda ficámos mais precipitados com a bola, aí não estivemos muito bem. Não estamos habituados a perder e isso sentiu-se um pouco. Mérito do Portimonense que trabalhou bem. Depois assentámos um bocadinho, criámos algumas ocasiões, e no intervalo voltámos mais fortes. A expulsão ajudou-nos a empurrar o Portimonense e chegámos com naturalidade aos golos. Fomos uns justos vencedores.

2022 é que vai ser o ano da minha carreira, é assim que temos de pensar. Foi um grande ano para todos, agradeço a todos, mas temos de fazer mais e melhor, ganhámos um campeonato, mas temos de continuar a trabalhar, pensado jogo a jogo.

[O que é que o Sporting pode melhorar no próximo ano?] Pode melhorar na Taça de Portugal, fazer mais golos, podemos melhorar tudo, a academia, a qualidade dos nossos jovens, a qualidade de treino. O crescimento do Sporting foi muito grande nos últimos dois anos, mas esse trabalho já vinha sendo feito e aproveitámos essa onda. Foi um ano perfeito, temos de pensar no próximo. Para mim, 2020 foi um ano mais decisivo para mim, foi quando comecei a carreira de treinador.»