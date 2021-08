Ruben Amorim salientou o facto de o Sporting ainda não ter vencido o Famalicão, desde o regresso dos minhotos à Liga, na antevisão do jogo da 4.ª jornada da Liga.

«É um jogo complicado porque vamos defrontar um grupo com bons jogadores, com muitos talentos, como é sempre o Famalicão, e que tem um treinador muito bom: muito ofensivo, muito positivo e que também precisa de tempo para apresentar a sua ideia aos jogadores. Neste momento tem zero pontos, mas também vai jogar com o Sporting e isso retira muita responsabilidade. Não haveria melhor jogo para o Famalicão. Queremos é vencer. Desde que o Famalicão subiu o Sporting e nós como equipa técnica ainda não os vencemos», afirmou o treinador leonino.

Amorim revelou ainda que todos os jogadores estão disponíveis, menos o Plata, «que está a tratar de uma questão que já vem da Copa América» e que ainda poderá sair neste mercado.

O técnico do Sporting abordou ainda os problemas de finalização de Paulinho nos últimos jogos. «A confiança vem dos golos. É treinar. O Paulinho sabe que faz muito pela equipa. Muitas vezes é ele o homem que baixa para criar superioridade e quando atacamos com os dois homens das alas ele não tem tempo de lá chegar. Ele sabe disso. É muito adulto. Difícil é fazer o caminho que ele fez. Ele está preparado para tudo», concluiu.

O Famalicão recebe o Sporting este sábado, às 20h30.