O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Estoril, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Era importante reagir com um triunfo] «Sim, era importante por tudo. Reagir a um dia muito difícil, que tornou mais difícil a preparação, mas principalmente porque os adeptos mereciam a vitória. Esta é especialmente para eles por aquilo que nos deram na terça-feira.

[Ausências não se notaram] Estão todos preparados para jogar, o sucesso desta equipa passa muito por aí. Todos sabem que são importantes. Tivemos algumas baixas, mas toda a gente está preparada para dar uma boa resposta.

[Lesão de Ugarte e «dura» Matheus Reis] O Ugarte pareceu-me bem. Em relação ao Matheus Reis era para ele ter mais cuidado. Mas com 3-0 para o Sporting não era para perder tempo, aí tem de haver alguma sensibilidade dos árbitros. Nós esta semana estivemos do outro lado. A regra foi levada ao pormenor, o Matheus não se apercebeu, saiu do campo pelo lado errado e viu o cartão.

[Evolução do Matheus Reis] Faz parte do carácter dele, sabe de onde veio. E quando passamos por alguns momentos, como treinar à parte, dá-nos outra resiliência. Merece isto, mérito dele e do grupo, que o ajudou.

[Luta na classificação] Temos de ganhar os nossos jogos. Os rivais também têm de perder. Temos um objetivo, mas sabemos que isto não mudou assim tanto e a Liga dos Campeões é realmente muito importante para nós.»