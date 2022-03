Bruno Tabata foi escolha de Ruben Amorim para o meio-campo do Sporting frente ao Manchester City, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No final do 0-0 do Etihad, o técnico elogiou o brasileiro.

«Gosto sempre das exibições do Tabata. Talvez seja um dos jogadores que joga pouco tempo para aquilo que merece. Já jogou em todo o lado na nossa equipa e fiquei muito satisfeito. Ele tem de treinar bem para demonstrar esta capacidade física num jogo, quando não tem ritmo. É um exemplo para todos. Não acho que a posição dele é de médio centro, mas é no meio.»