O treinador do Sporting, Ruben Amorim, explicou esta quarta-feira que o recuo recente de Pedro Gonçalves para médio centro se justifica pelas «características e pela necessidade», face aos jovens que ainda «estão a crescer» no plantel e pela melhor preparação de outros jogadores como alternativas na frente.

No último jogo, em Chaves, na segunda-feira, Pote voltou a surgir a médio centro, mais perto de Ugarte, mas com chegada próxima à área. Abriu o marcador da vitória por 3-2 de penálti e foi imediatamente após a entrada de Morita para a saída de Trincão, na segunda parte (para subir no terreno), que bisou na partida.

«Começando pela segunda parte, o Pote tem baixado pelas características e pela necessidade. Pelas características dos outros médios que temos, achamos que é a melhor solução e temos jogadores, se calhar, na frente, mais preparados para o substituir. Não substituindo os golos porque ele tem capacidade de fazer golos, mas temos jogadores mais preparados do que no meio-campo, que ainda estão a crescer, como o Sotiris, o Mateo e sentimos que é melhor fazer essa transição do Pote para médio centro. Obviamente não favorece nenhum jogador, mas a verdade é que se ele marca o penálti [em Chaves, bateu Chermiti] era o melhor marcador, mesmo jogando muitos jogos a médio centro», referiu, antecipando que, para 2023/24, a ideia é deixar Pedro Gonçalves «liberto para jogar mais na frente».

«Vejo-o a jogar mais na frente. No futuro nunca sabemos se jogando com três médios, sendo ele o médio mais ofensivo – estou aqui a dar uma ideia – mas sempre mais perto da baliza. No planeamento da próxima época, pensamos salvaguardar essa situação, ter o Pote sempre liberto para jogar mais na frente. Mas, como disse, a equipa é o mais importante. Eu também sofri disso, mas eu passava de defesa direito para médio centro, para extremo esquerdo. E, depois, não comparar os jogadores, o Pote é melhor jogador do que eu e não tem comparação a minha situação com a dele. Ele baixa um bocadinho o posicionamento e nós jogamos com três defesas e um médio defensivo e o resto está para a frente e ele aparece em todo o lado. Portanto, prejudica-o, mas se olharmos para os números nem tanto. Consegue estar nos melhores marcadores. Mas fica mais realçado porque, na primeira vez que tocou na bola numa receção para dentro, conseguiu golo [o 1-2 em Chaves]. E principalmente, perdendo o Sarabia, perdendo os dois na frente, são quase 50 golos entre assistências e golos e é esse planeamento que vamos fazer», explicou.

O Midtjylland-Sporting joga-se a partir das 17h45 de quinta-feira, em Herning, na Dinamarca. O esloveno Ivan Kruzliak é o árbitro do encontro.