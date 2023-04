Com Paulinho lesionado, Youssef Chermiti é o único ponta de lança disponível para Ruben Amorim, isto porque Rodrigo Ribeiro tem atuado maioritariamente na equipa B do Sporting.

O treinador dos leões admitiu esta quarta-feira que tem poucas opções para a posição mais avançada, mas não confessou se se sente arrependido por não ter contratado um número nove no verão.

«Agora é mais fácil falarmos sobre o que devia ter sido ou não. Não estou a dizer que tinha razão, vou deixar isso em aberto. Agora, é mais fácil falar, ninguém esperava a lesão do Paulinho. Obviamente, temos de contar sempre com estas situações, mas se formos contar com isso para todas as posições, teríamos de ter 30 e tal jogadores», começou por dizer o técnico leonino em conferência de imprensa, antes de justificar os momentos em que manda Coates subir no campo.

«Posso dizer que, contra o Arouca, se tivéssemos o Paulinho, acabávamos o jogo com o Paulinho, o Coates e o Youssef, porque, contra uma linha de oito, tenho as minhas limitações e não imagino ideias para entrar com a bola corrida da forma como estava o Arouca na segunda parte. O Coates é sempre opção, porque, na minha cabeça, é o melhor cabeceador da equipa. Mesmo tendo o Paulinho e o Youssef, era capaz de pôr lá o Coates, porque era a única forma de criar perigo. O Coates não vai para lá só porque temos poucos avançados – isso também conta – mas porque em certos jogos dá jeito tê-lo na frente, porque apenas quero um bom cabeceador», sublinhou.

«Em relação ao avançado, poderíamos ter mais uma opção, não aconteceu, mas não é por isso que falhámos golos. Falhámos golos porque o Pote, na última jogada em Turim que pode dar o empate na eliminatória, falhou a quatro metros da baliza. É muito mais do que um avançado. Se voltava atrás e faria de outra forma? Há tanta coisa que faria de outra forma. Eu adorava dizer que não me arrependo de nada, mas arrependo-me de tanta coisa. No início da época falhei muita coisa, talvez esse poderá ser um erro. Não vou dizer se foi», vincou.

Apesar do erro de Ousmane Diomande, que originou o golo do Arouca no empate da última jornada da Liga em Alvalade, Amorim garante que vai manter a confiança no reforço de inverno.

«O Ousmane mantém a confiança e vai continuar a titular, é o único que vou dizer», revelou.

O Sporting, que perdeu em Turim por 1-0, recebe esta quinta-feira a Juventus, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, para acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.