Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota por 2-1 na receção à Atalanta, na segunda jornada do Grupo D da Liga Europa:

«[Foram apanhados de surpresa pela Atalanta?] Na segunda parte fizemos as mesmas coisas que fizemos na primeira, mas na segunda parte fizemos bem. Na primeira parte não tivemos bola, estivemos nervosos e não conseguimos acompanhar o ritmo dos italianos. Na segunda parte, estivemos melhor fisicamente e tecnicamente, porque taticamente foi a mesma coisa. Acontece no futebol.

[O que passou aos jogadores ao intervalo?] A mesma coisa. Continuar a fazer as mesmas coisas, acelerar o ritmo, acompanhar as tabelas e o ritmo deles, sei que eles conseguem acompanhar qualquer ritmo na Europa ou no campeonato. Foi isso que disse. Mudámos as características dos jogadores para dar uma capacidade diferente à equipa. Mas, taticamente, foi a mesma coisa.

[Em função do que viu, ponderaria fazer as alterações mais cedo?] Isso é óbvio. O Geny teve linhas, tivemos mais bola, mas são dois jogos diferentes. Não sei se na primeira parte tivesse aqueles jogadores teríamos o mesmo efeito. Não consigo adivinhar. Obviamente que os jogadores que estiveram nessas posições na segunda parte tiveram um rendimento melhor, também porque a Atalanta foi perdendo alguma capacidade física e foi correndo atrás da bola. Olhando para o fim do jogo, talvez devesse ter feito ao contrário, mas não sabemos. Fiz a pensar no que era melhor para a equipa.

[Perder em casa com a Atalanta complica o primeiro lugar?] Seguir em frente, pensar no campeonato e depois teremos tempo para pensar na Liga Europa. Está tudo em aberto, está na segunda jornada. Os outros dois concorrentes neste grupo também são fortes. Temos de pensar no campeonato.

[Que feito pode ter a primeira derrota na temporada] Obviamente que custa, principalmente quando não se perde há tanto tempo em jogos oficiais e já trazíamos isso do ano passado. Custa, mas faz parte do jogo e também faz as equipas crescer. Não gostamos hoje, mas vai dar-nos jeito noutro dia. Faz parte do futebol. Pensar no próximo jogo e ganhá-lo.»