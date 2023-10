Coates, capitão do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV+, após a derrota por 2-1 frente à Atalanta, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa:



«Quiçá, não entrámos da melhor maneira no jogo. Houve alguma pressa em chegar à frente e não jogámos como é habtiual. A forma deles jogar também, marcam homem a homem a todo o campo.. Na segunda parte tivemos mais bola, mais paciência e calma. Eles também deixaram de pressionar como estavam a pressionar na primeira parte porque tinham o resultado a seu favor. Temos de estar tranquilos e com a mesma confiança que tínhamos antes do jogo. O futebol é assim. 45 minutos maus fazem a diferença. Temos muito trabalho para continuarmos a ganhar.



Surpreendidos? Não. Estudámos a forma como eles jogam. Tivemos alguma pressa na primeira parte, mas melhorámos na segunda e tivemos oportunidades para empatar pelo Geny e pelo Edwards. Temos de continuar e estar tranquilos. Agora vamos descansar.»



[Primeira derrota pode pesar?]: «Não. Como disse, temos um trabalho feito e devemos acreditar na equipa e nos jogadores que temos. Temos de estar tranquilos. Temos de descansar, domingo temos um jogo muito importante.»



[Sporting ainda pode acabar em primeiro?]: «É muito cedo para falar de passagem ou de acabar em primeiro. Temos de pensar no Arouca que é o próximo adversário.»