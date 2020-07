Rúben Amorim projetou um pouco a abordagem que o Sporting terá no mercado de transferências.

«Iremos buscar jogadores de qualidade e não jogadores do género ‘vamos ver o que é que dá’», assegurou o treinador do Sporting, que referiu também que nesta altura, e apesar de o clube ter uma estratégia concreta, as movimentações são praticamente inexistentes.

«Já temos uma noção daquilo que queremos, mas não sabemos como vai ser o mercado. Está tudo muito parado, não sabemos que propostas haverá e que condições vamos ter para ir ao mercado. É muito uma incógnita. O principal é ver que jogadores da nossa casa estão preparados para a nova época para sermos muito competitivos. (...) Reforços? Fazemos uma avaliação, sabemos mais ou menos os jogadores que precisamos. Os jogadores da formação têm dado uma grande resposta. E depois vamos ver as propostas que temos, os jogadores que vão sair e os que querem sair. Faço questão de saber isso, é importante», frisou o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Moreirense, a contar para a 30.ª jornada da Liga.