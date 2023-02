Um dia depois da derrota no clássico frente ao FC Porto, o Sporting iniciou a preparação para a primeira mão do playoff da Liga Europa, diante do Midtjylland.

No treino desta segunda-feira, os titulares da partida com os dragões fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam às ordens de Ruben Amorim.

Entregues ao departamento médico estiveram Daniel Bragança e Hidemasa Morita.

O Sporting defronta o Midtjylland esta quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio de Alvalade.